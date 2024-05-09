خبير استثمار: الزراعة عمود خيمة الاقتصاد.. ومعظم أراض مصر صالحة للزراعة

قال الدكتور يحيي عياد خبير الاستثمار، إنّ الزراعة عمود خيمة الاقتصاد المصري، والحضارة المصرية القديمة بُنيت عليها على ضفاف النيل، مشددًا على أنّ معظم الأراضي في الدولة المصرية صالحة للزراعة، لكن ثمّة مشكلة في ندرة المياه وليس ندرة الأرض.

وأضاف عياد، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنّ القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بملف الزراعة، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا الملف بتوسع أفقي ورأسي.

وتابع خبير الاستثمار الزراعي، أنّ المساحة الكبيرة المقرر استصلاحها في مصر سترفع المساحة المنزرعة إلى 12 ملايين فدان، وهذا الرقم كبير جدا وسيكون مؤثرا في سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية.

وأوضح، أنّ الدولة المصرية لديها محاصيل استراتيجية ومحاصيل تصديرية، ويتم عمل إرشاد زراعي للمحاصيل التي سيتم زراعتها، فهناك القمح والذرة ومنتجات المحاصيل الزراعية الزيتية والمحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى المحاصيل التي نصدرها.