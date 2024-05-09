ثغرة أمنية تعرضك لضياع أموالك بسبب الـ«بلاي ستيشن».. 5 نصائح قبل اللعب

اعتاد على اللعب لساعات طويلة لتسلية وقت فراغه والتخلص من ضغوط يومه ليجد في انتظاره مفاجأة غير متوقعة، فلم يخطر في باله أنه قد يقع ضحية للنصب واختراق البيانات من خلال لعبه على جهاز «البلاي ستيشين»، ليخسر في النهاية نحو 35 ألف دولار نتيجة ثغرة أمنية.

تعود بداية القصة، عندما نشر أحد الأشخاص عبر حسابه على «إكس»، فيديو لصديقه على «تيك توك»، يقول فيه إنه في أثناء استخدامه لـ«البلاي ستيشن»، تعرض لعملية احتيال إلكترونية أدت إلى سحب مبلغ كبير من حسابه، وذلك من خلال استغلال ثغرة أمنية في نظام بلاي ستيشن.

رجل يخسر أموالا بسبب الـ«بلاي ستيشن»

ووفقًا لشهادته، فقد تمكن المخترق من سحب المبلغ دون أي علم أو موافقة منه، مستغلاً ثغرة أمنية في نظام بلاي ستيشن، فقد أُرسل للضحية رسالة نصية تفيد بسحب مبلغ 35 ألف دولار من حسابه، دون إدخال أي كلمة مرور أو رمز تأكيد.

وتعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لجميع مستخدمي بلاي ستيشن، بضرورة توخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدفهم، خاصة أنّ الثغرة الأمنية تمكن كل شخص يملك أرقام البطاقة البنكية أنّ يتصرف في الأموال الموجودة بها دون إذن أو إدخال أي بيانات أو رقم سري، بحسب صحيفة الـ«جارديان» البريطانية.

نصائح أثناء لعب الـ«بلاي ستيشن»

وفيما يلي، أبرز النصائح التي يجب اتباعها في أثناء لعب «البلاي ستيشين» تجنبا للوقوع ضحية فخ النصب الإلكتروني: