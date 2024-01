أسعار بلاي ستيشن 4 في مصر 2024.. تبدأ من 7 آلاف جنيه

يهتم الشباب ومحبو الألعاب الإلكترونية وخاصة البلاي ستيش بمعرفة الجديد والمناسب في عالم الألعاب والأجزة المشغلة لها، ويباع بلاي ستيشن 4 بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار بلايستيش 5، لذا نستعرض أسعار بلاي ستيشن 4، كما هو معروض في المتاجر.

معلومات عن بلاي ستيشن 4

بلاي ستيشن 4، نظام ألعاب فيديو منزلي تم تطويره وتسويقه بواسطة سوني إنترتنمنت إنتربرايزز، وتم إصداره في الأصل في 15 نوفمبر 2013 في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان، وتبعه إصدار في 29 نوفمبر 2013 في الصين، كان بلاي ستيشن 4 الخليفة لجهاز بلاي ستيشن 3، وهو الإصدار الرئيسي الرابع من سلسلة بلاي ستيشن.

أسعار بلاي ستيشن 4 في مصر

تختلف أسعار بلاي ستيشن 4 في مصر بحسب الموديل والسعة التخزينية، وتتراوح أسعار بلاي ستيشن 4 في عام 2024، في مصر بين 7000 و15 ألف جنيه.

أسعار بلاي ستيشن 4 سليم

بلاي ستيشن 4 سليم هو إصدار محدث من بلاي ستيشن 4 الأصلي، ويتميز بتصميم أصغر وأخف وزنًا، إضافة إلى بعض التحسينات على الأداء.

- بلاي ستيشن 4 سليم 500 جيجابايت، يأتي بسعر 8000 جنيه مصري.

- بلاي ستيشن 4 سليم 1 تيرابايت، يأتي بسعر 9000 جنيه مصري.

أسعار بلاي ستيشن 4 برو

بلاي ستيشن 4 برو هو إصدار فائق الأداء من بلاي ستيشن 4، ويتميز بمعالج أقوى ووحدة معالجة رسومات أسرع، ما يسمح له بتشغيل الألعاب بدقة أعلى ومعدلات إطارات أعلى، وأسعاره تأتي على النحو التالي:

- بلاي ستيشن 4 برو 1 تيرابايت، بسعر 12 ألف جنيه.

أسعار بلاي ستيشن 4 مستعمل

يمكن شراء بلاي ستيشن 4 مستعمل بأسعار أقل من أسعاره الجديدة، حيث تتراوح أسعار بلاي ستيشن 4 مستعمل في مصر بين 5000 و10 آلاف جنيه.

سبب ارتفاع أسعار بلاي ستيشن 4

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على أسعار بلاي ستيشن 4، وهي على النحو التالي:

الموديل: تختلف أسعار بلاي ستيشن 4 حسب الموديل، حيث إن بلاي ستيشن 4 برو أغلى من بلاي ستيشن 4 سليم.

السعة التخزينية: تختلف أسعار بلاي ستيشن 4 حسب السعة التخزينية، حيث إن بلاي ستيشن 4، 1 تيرابايت أغلى من بلاي ستيشن 4، 500 جيجابايت.

الحالة: تختلف أسعار بلاي ستيشن 4 حسب الحالة، حيث أن بلاي ستيشن 4 الجديد أغلى من بلاي ستيشن 4 مستعمل.

العرض والطلب: تختلف أسعار بلاي ستيشن 4 حسب العرض والطلب، حيث تميل الأسعار إلى الارتفاع عندما يكون الطلب مرتفعًا.

انخفاض أسعار بلاي ستيشن 4

من المتوقع أن تستمر أسعار بلاي ستيشن 4 في الانخفاض في السنوات المقبلة، حيث أن بلاي ستيشن 5 هو الجيل التالي من أنظمة ألعاب الفيديو المنزلية من سوني.

ألعاب بلاي ستيشن 4

حقق بلاي ستيشن 4 بيع أكثر من 116 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

وتعد مكتبة ألعاب بلاي ستيشن 4 واحدة من أقوى المكتبات في تاريخ ألعاب الفيديو، حيث تشمل مجموعة متنوعة من ألعاب الحركة والمغامرات والأكشن والمغامرات والرياضة والاستراتيجية والألعاب المستقلة.

الألعاب الحصرية

تضم مكتبة بلاي ستيشن 4 مجموعة من الألعاب الحصرية، والتي لا تتوفر على أي منصة أخرى، ومن أشهر هذه الألعاب:

- لعبة God of War (2018)

- لعبة The Last of Us Part II

- لعبة Spider-Man (2018)

- لعبة Uncharted 4: A Thief's End

- لعبة Horizon Zero Dawn

- لعبة Ghost of Tsushima

- لعبة Marvel's Spider-Man: Miles Morales

- لعبة Gran Turismo Sport

الألعاب متعددة المنصات وهي

إضافة إلى الألعاب الحصرية والمستقلة، تتوفر أيضًا على بلاي ستيشن 4 مجموعة متنوعة من الألعاب متعددة المنصات، والتي تتوفر أيضًا على أجهزة ألعاب أخرى مثل إكس بوكس ون وأجهزة الكمبيوتر، ومن أشهر هذه الألعاب:

- لعبة Grand Theft Auto V

- لعبة Red Dead Redemption 2

- لعبة Fortnite

- لعبة Minecraft

- لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War

- لعبة FIFA 23

لعبة NBA 2K23

لعبة Assassin's Creed Valhalla