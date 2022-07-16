«مقص» ينهي حياة «مايكل» في عين شمس.. مباراة بلاي ستيشن السبب

شهدت منطقة عين شمس في محافظة القاهرة مؤخراً حادثة بشعة راح ضحيتها رجل ثلاثيني بعدما نشبت مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه بسبب «البلاي ستيشن»، لتنتهي حياة المجني عليه بطعنة نافذة في منطقة الصدر من خلال استخدام «مقص».

وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لوفاة رجل ثلاثيني داخل محل البلاي ستيشن في منطقة عين شمس، وفقاً لتحريات أجهزة الأمن.

بداية الواقعة: المجني عليه يتجه إلى محل البلاي ستيشن

اتجه «مايكل» المجني عليه الثلاثيني إلى أحد محلات البلاي ستيشن قاصداً بعض الأشخاص الجالسين داخله أمام أحد أجهزة البلاي ستيشن يلعبون مباراة لكرة القدم سوياً، وحاول التشاجر معهم، وهو ما تسبب في دخول صاحب المحل في الأمر رافضاً حدوث مشاجرة داخل المكان، لتحدث مشادة كلامية بين صاحب المحل والمجني عليه، طالباً منه الخروج فوراً خارجه، لكن المجني عليه رفض الخروج.

مشاجرة بين صاحب المحل و«مايكل» تنتهي بطعنة في الصدر بـ«مقص»

تطوّر الأمر بين الطرفين بعد رفض المجني عليه «مايكل» الخروج من المحل؛ إلى مرحلة تشابك بالأيدي، وبشكل مفاجئ يمسك الجاني «المقص» الموجود بالمحل ويسدد طعنة نافذة استقرت في صدر المجني عليه.

نقل «مايكل» إلى المستشفى لمحاولة إسعافه

نقل بعض المتواجدين داخل محل البلاي ستيشن حينها المجني عليه إلى أقرب مستشفى موجودة في نفس المنطقة من أجل محاولة إنقاذ حياته إلا المحاولات بائت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

قسم شرطة عين شمس يتلقى بلاغاً بالواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بهذه الواقعة من جانب المستشفى الموجود بها المجني عليه، يفيد بوصول أحد الرجال مصاباً بطعن في منطقة الصدر لافظاً أنفاسه الأخيرة.

نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم

وأمرت الأجهزة الأمنية بنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم وذلك تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية لتوضيح سبب الوفاة، ليتم التصريح بدفنه، وتم تكليف المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات وضبط الجاني وتفريغ كاميرات المراقبة داخل مسرح الجريمة.

القبض على المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه كل التحريات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.