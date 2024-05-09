تراجع سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-5-2024

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 9-5-2024 مقابل الجنيه المصري انخفاضا في البنوك، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 51.70 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الخميس 51.18 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.