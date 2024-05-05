سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 5-5-2024

شهد سعر اليورو، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 5-5-2024، وفق آخر تحديث صادر عن البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة العاملة في القطاع المصرفي المحلي؛ إذ سجل بالبنك الأهلي المصري، 50.95 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

وترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، حسب آخر تحديثات عدد من البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 50.94 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 50.94 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 50.96 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد بنحو 51.16 جنيه للشراء، و51.77 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 49.92 جنيه للشراء، و51.39 جنيه عند البيع.