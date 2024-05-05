رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 5-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:08 ص | الأحد 05 مايو 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

شهد سعر اليورو، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 5-5-2024، وفق آخر تحديث صادر عن البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة العاملة في القطاع المصرفي المحلي؛ إذ سجل بالبنك الأهلي المصري، 50.95 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم 

وترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، حسب آخر تحديثات عدد من البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر 

سعر اليورو في بنك مصر 50.94 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي بنحو 50.94 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي 

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 50.96 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس 

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد 

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد بنحو 51.16 جنيه للشراء، و51.77 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 49.92 جنيه للشراء، و51.39 جنيه عند البيع.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم.. 25.08 جنيه للشراء

سعر اليورو اليوم الجمعة 23-10-2020.. أقل بيع في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 4-5-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 3-5-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 29-4-2024
بقلم شوشة عبدالواحد