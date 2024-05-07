سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 51.36 جنيه للبيع، و51.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 51.70 جنيه للبيع، و51.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الثلاثاء 51.73 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.