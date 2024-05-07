سعر اليورو يقترب من أعلى مستوياته عالميا خلال شهر واحد

سجل اليورو حوالي 1.07 دولار في أوائل شهر مايو الجاري، مقتربا بذلك من أعلى مستوياته خلال شهر واحد، حيث يقوم المتداولون بتقييم توقعات السياسة النقدية.

وتزايد التفاؤل بشأن خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية هذا العام، بعد بيانات العمالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

«المركزي الأوروبي» يخفض تكاليف الاقتراض في يونيو

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو، حيث أشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى أن البيانات الأخيرة جعلته أكثر يقينًا من أن التضخم يعود إلى هدف 2٪.

ويبدو أن معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يدعمون التيسير الشهر المقبل، لكن الرئيسة لاجارد لم تلمح إلى مزيد من التخفيضات. بقي التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% في أبريل، ونما الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأول.

تاريخيًا، وصل سعر صرف اليورو والدولار الأمريكي - EUR/USD إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.87 دولار في يوليو من عام 1973.

وارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.0006 أو 0.06٪ ليصل إلى 1.0773 يوم الثلاثاء 7 مايو من 1.0767 في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداولEUR/USD عند 1.06 بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لـ Trading Economics وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 1.04 دولار خلال 12 شهرًا.