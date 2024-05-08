سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 8-5-2024

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-5-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.36 جنيه للبيع، و51.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.70 جنيه للبيع، و51.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأربعاء 51.73 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 51.72 جنيه للبيع، و51.54 جنيه للشراء.