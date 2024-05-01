مفاجأة غير متوقعة لـ نانسي عجرم خلال غنائها في حفل زفاف لبناني.. ماذا حدث؟

في إحدى حفلات الزفاف اللبنانية، وقفت المٌطربة نانسي عجرم بين العروسين، تٌطرب الحضور وتلهب حماسهم، إذ يتشوقون لرؤيتها وسماع أغانيها، التي طالما استحوذت على عقولهم، وخلال ذلك حدثت مفاجأة غير مٌتوقعة للجمهور ولـ«عجرم» في الوقت ذاته.

حفل زفاف لبناني

خلال إحياء نانسي عجرم لحفل الزفاف، فاجأها العريس صورة قديمة تجمعه بها من الطفولة، وكان ذلك خلال حفل مدرسي له، وبعد مرور سنوات طويلة وقفت بجانبه مرة أخرى في حفل زفافه، حسب ما نشره الشاب أحمد مرعي أبو مرعي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

عدة ثوانٍ، ظلت «عجرم» تشاهد الصورة المعروضة غير مٌصدقة، ليذهب إليها العريس الشاب ويلتقط معاها الصورة ذاتها، مشاورًا بإصبعه للخلف على صورة الطفولة المعروضة، هنا بدأ الجمهور يهلل باسمها وسط حالة من الإعجاب والصدمة في الوقت ذاته من الجمهور.

رد فعل الجمهور على الفيديو

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي فاجئ به العريس «عجرم» خلال إحيائها حفل زفافه، وانهالت التعليقات ما بين المجببة بفعل الشاب، وما بين الصدمة من مرور كل هذه السنوات، إلا أن الجميع تمنى للعروسين ولـ«عجرم» الخير والصحة.