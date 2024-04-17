«لينا رقصة».. زوجان مسنان يسترجعان ذكرياتهما في حفل زفاف أحد أقاربهما

بملامح حملت كل مشاعر الحب والسعادة والعشرة الطويلة، كان بطلها زوجين من شمال العريش، يرقصان على مسرح إحدى قاعات الأفراح في حفل زفاف أحد أفراد العائلة، يرفرفان كالطيور من الفرحة التي كانت تسيطر عليهما، استطاعا أن يخطفا قلوب جميع الحضور ويلفتا الأنظار إليهما.

كان الزوجان يرقصان خلال مقطع الفيديو كأنهما يسترجعا ذكريات ليلة زفافهما، ليتفاعل معهما الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، ويعلقون: «الله عليكم كأنكم عروسين».

كواليس حفل الزفاف

كواليس عديدة كشفها المصور الفوتوغرافي «مسلم يحيى» مصور مقطع الفيديو في حديثه لـ«الوطن»، قائلا إن الزوجين كانا يرقصان في حفل زفاف أحد أفراح العائلة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتفاعلان فيها خلال حفل زفاف أقاربهما، ولكنهما اعتاد على استرجاع ذكرياتهما: «الزوج كان عم العريس اللي كنت بصور في فرحه في العريش عندنا، وفجأة لما الأغنية اشتغلت رقصوا والناس كلها اتفاعلت معاهم حتى أنا سيبت العروسين وروحت صورتهم».

كان حفل الزفاف في شهر فبراير الماضي، ولكن قرر «مسلم» نشر مقطع الفيديو في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ولم يتوقع أن يلاقي مقطع الفيديو إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا لما لما نزلت الفيديو مكنتش متوقع أني يحصل ضجة كبيرة كدا والناس كلها تشيره خاصة أني الفرح كان في شهر فبراير».

الشعور بالسعادة والفرحة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على صاحب الـ30 عاما عندما شاركت الفنانة كارمن سليمان مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» خاصة أن الزوجين كانا يرقصا على الأغنية الخاصة بها: «مكنتش متوقع أنها تشير الفيديو وصحابي اللي بعتوا ليا اللينك وكنت مبسوط جدا حتى الزوجين كانوا مبسوطين»، مشيرا إلى أنه يمارس مهنة التصوير منذ 10 سنوات.