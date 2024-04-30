هنا الزاهد تطل بالأسود في «حنة» لينا طهطاوي ومحمد فرج.. «أحلى عروسة»

ساعات قليلة تفصل الإعلامية الرياضية لينا طهطاوي، وصانع المحتوى محمد فرج، عن موعد حفل زفافهما بعد نحو 5 أشهر من إعلان ارتباطهما رسميا، واحتفلت العروس وسط صديقاتها بليلة «الحنة» الخاصة، ومن ضمنهم الفنانة هنا الزاهد، صديقتها المقربة منذ الطفولة.

هنا الزاهد، كشفت عن كواليس استعدادات لينا طهطاوي لحفل زفافها، من خلال نشر صورا لها خلال الساعات الماضية من داخل الحفل الذي جرى إعداده لصديقات العروس، حيث ظهر جميع الحضور مرتدين فساتين باللون الأسود، بينما ارتدت العروس فستان أبيض و«طرحة» بيضاء.

هنا الزاهد تكشف كواليس استعدادات حفل زفاف لينا طهطاوي ومحمد فرج

إطلالة هنا الزاهد وشقيقتها فرح كشفت عنها الأولى، عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستجرام»، إذ حرص الثنائي على التواجد مع صديقتهما المقربة قبل ساعات من حفل زفافها.

أول تعليق من محمد فرج قبل ساعات من زفافه على لينا طهطاوي

«أحلى عروسة شوفتها في حياتي»، هكذا علق محمد فرج على صور ومقاطع الفيديو التي نشرتها لينا طهطاوي عبر حسابها على «انستجرام»، وسط تعليقات متابعيهما ودعواتهم لهما بالزفاف السعيد.

ولينا طهطاوي هي إعلامية رياضية، كما كانت لاعبة كرة قدم سابقة.

وأعلن الثنائي ارتباطهما بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يقررا دخول عش الزوجية بعد 5 أشهر من الارتباط.