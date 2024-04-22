لأول مرة.. 60 عازفا فرنسيا يجتمعون مع لينا شاماميان في حفل بباريس

تستعد الفنانة لينا شاماميان لإحياء حفل موسيقي عالمي على مسرح «الجيمنازيوم» التاريخي في برايس، مساء 5 مايو.

حفل سيمفوني لروائع كلاسيكيات الزمن الجميل

وتقدم «لينا» حفل سيمفوني لروائع كلاسيكيات الزمن الجميل بمشاركة أوركسترا الأوتار المتشابكة، أو لي كورد كروازيه، بقيادة المايسترو المصري مصطفى فهمي وتضم أكثر من 60 عازفا فرنسيا، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها.

وتحيي لينا شاماميان النسخة الأولى من سلسلة حفلات «رحلة سيمفونية في عالم الأغنية العربية الكلاسيكية»، التي تهدف لإعادة إحياء روائع عمالقة الزمن الجميل بشكل موسيقي أوركسترالي عصري، مثل فيروز وعبد الحليم حافظ ووردة وأسمهان، مرورا بمحمد فوزي وداليدا وعبد الوهاب وفريد الأطرش.

روائع نجوم الزمن الجميل

وتعيد لينا شاماميان إحياء مختارات من روائع نجوم الزمن الجميل، بتوزيع موسيقي وكتابة أوركسترالية للمؤلف الموسيقي أحمد الموجي، حفيد الفنان الكبير محمد الموجي، الذي وضع بصمته الموسيقية في عروض موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، وتصاحب لينا في الحفل أوركسترا سيمفونية بقيادة المايسترو مصطفى فهمي، الذي يتولى مهمة الإشراف والإخراج الموسيقي للحفل، بدعم من أسرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.