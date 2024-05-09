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وزير الإسكان يناقش مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:57 ص | الخميس 09 مايو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بشكل عام، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، نظرا لوجود منطقة صناعية كبيرة بها.

وزير الإسكان يؤكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية

وأكد الدكتور عاصم الجزار أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.

خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ عليها في أفضل حالة، موضحا ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.