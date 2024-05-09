كاتب صحفي: القنوات المصرية تنقل حقيقة ما يحدث في غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ رواية مصر عن أحداث غزة ورفح الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي التي تتعرض له هي الحقيقية، مشددًا على ضرورة متابعة القنوات الإخبارية المصرية إذا أردنا معرفة الحقيقة بمنتهي الحيادية «عليكم متابعة القنوات المصرية فقط مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز والقناة الأولى والنيل للأخبار».

السردية المصرية عن غزة تتسم بالحيادية

وأضاف قمحة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي «السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى وتبحث عن تحقيق مصلحة الأمن القومي العربي».

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الإعلام المصري يرصد الانتهاكات الحقيقية التي يرتكبها جيش ودولة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين حتى في أوقات الحروب.

إسرائيل تنتهك اتفاقية جينيف

وأوضح أن الاتفاقية المذكورة موقعة في أغسطس 1949 وبها مجموعة من البنود المهمة ذات الصلة بحقوق المدنيين والانتهاكات الإسرائيلية مخالفة لها، وبسبب ذلك أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إذ ألزمت بنود الاتفاقية بتوفير الممرات الغذائية وعدم منع الغذاء والحفاظ على المنشآت الصحية وحقوق المدنيين في العمل.