«القابضة للكهرباء» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن توفر فرصة للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بمدة تدريب 90 ساعة خلال العطلات الصيفية «يوليو، أغسطس، سبتمبر» 2024.

آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصرعبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بالشركات التابعة بجميع المحافظات يوم 23 من شهر مايو الجاري أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة.

المستندات المطوبة للتدريب الصيفي في الشركة القابضة للكهرباء

وأوضحت الشركة القابضة لـ الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم على التدريب، وهي:

- خطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد موضح به البيانات التالية:

- الاسم رباعي.

- سنة الدراسة والتخصص.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال سداد رسوم التدريب المقررة بالجنية المصري.

ويتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بمقر قطاع التدريب بالشركة الراغب التدريب بها.

آلية تقديم طلبات الطلاب للتدريب بشركات الكهرباء

وأشارت الشركة إلى عدد من الملاحظات التي يجب مراعاتها أثناء التقديم، وهي:

- لا يعتد بالطلبات غير المستوفاة أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.

- يتم الحصول على الموافقات الأمنية بمعرفة الشركة.

- يتم توزيع المرشحين على أقرب موقع لمحل الإقامة وفق سعة وإمكانيات كل موقع.

- أثناء التقديم يمكن توضيح الشركة الراغب التدريب بها، وسيتم إبلاغه بعنوان ورقم التواصل الخاص بمركز التدريب للاستفسار «Lu».

- يتم دراسة الطلبات وإخطار المتقدمين بميعاد ومكان التدريب بعد استيفاء الموافقات اللازمة.

- يتم تحديد التخصصات المطلوبة بناء على احتياجات كل شركة