دورات تدريبية لتأهيل طلاب وخريجي الجامعات للعمل في شركات المياه بالمنوفية

أعلن مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تقديم برامج تدريبية متخصصة لطلبة الجامعة والخريجين في مجالات التجارة والهندسة والعلوم وخدمة العملاء لتأهيلهم لسوق العمل.

طرق التقديم للبرامج التدريبية

وأشارت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التدريب ملء الاستمارة من خلال هذا الرابط.

متطلبات التقديم لتدريب طلاب الجامعات والمعاهد

وكشف مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر المنشور، متطلبات التقديم لـ تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، كالآتي:

- يتم قبول طلبات التدريب الصيفي للطلاب المسجلين بالجامعات والمعاهد المصرية.

- يجب أن يكون الطالب داخل النطاق الجغرافي لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

- الأولوية لطلاب السنوات الأخيرة وأسبقية التقديم.

- توزيع الطلاب وفقا لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي.

- تدريب الطلاب لمدة أسبوع أو أكثر حسب ما تراه إدارة الشركة.

- يستبعد من التدريب الطلاب الذين تم تدريبهم سابقا بالشركة.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب للتدريب الصيفي

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم لطلاب الجامعات والمعاهد للتدريب الصيفي بشركة مياه الشرب بالمنوفية ما يلي:

- خطاب من الكلية موجه لشركة مياه الشرب بالقاهرة بالتدريب الصيفي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنية الكلية.

- استيفاء النموذج الخاص بالتدريب الصيفي.

كما تستقبل الإدارة العامة للتدريب الطلبات المجمعة من الكليات على أن تتوافر متطلبات التقديم والمستندات المطلوبة.