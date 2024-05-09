رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الشعب الديمقراطي»: مصر أثبتت حكمتها في إدارة المفاوضات والتحكيم

كتب:

شريف سليمان
11:26 ص | الخميس 09 مايو 2024
خالد فؤاد

خالد فؤاد

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ تعامل مصر مع الأزمة الفلسطينية الراهنة يعبر عن حضارة وحكمة وحنكة 7 آلاف سنة، مواصلا: «الآن، نحن نرى أن موقف مصر هو الذي انتصر أخيرا، بمعنى أن الجميع جاء إلى مصر».

مصر.. أيقونة السلام في العالم

وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استعادة أرضها بالحرب ثم المفاوضات والتحكيم، وهي أيقونة السلام في العالم.

وتابع: «الآن، لابد أن يعلم الشعب المصري والعالم أجمع قيمة هذه الدولة وهذه القيادة السياسية التي ظهرت من خلالها حكمة مصر وحنكتها السياسية في إدارة المفاوضات، ووضع الاقتراحات ومواقفها التي أدت كثيرا إلى إنقاذ القضية الفلسطينية».

 

اقرأ المزيد:

مؤلفة «مليحة»: المسلسل كان هدفه توصيل صوت الشعب الفلسطيني للعالم

قصواء الخلالي: مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله

رئيس كتلة الحوار: موقف مصر صلب وواضح بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

مجلس النواب يدعم خطوات الرئيس السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

سيد الجابري: الشعب الفلسطيني لديه رغبة قوية في تحرير نفسه
بقلم شريف سليمان