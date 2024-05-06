قصواء الخلالي: مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت الهدنة ووقف إطلاق النار، وعدم تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن حماس أبلغت الجانب المصري بالموافقة على مقترح وقف النار، معقبة: «حركة حماس قدمت مصلحة الشعب الفلسطيني بقبولها المقترح المصري بوقف إطلاق النار».

وتابعت أن القضية الفلسطينية تحولت لقضية الأوطان، ونالت تعاطف الجميع، مشيرة إلى أن مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله.

واستنكرت «الخلالي» همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، مضيفة أن حكومة نتنياهو هي الأسوأ في تاريخ الإنسانية.

وأشارت إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يريد عدم استقرار الأوضاع، وقضيته إشعال الحرائق والانتقام، ويفضلها على أي قضية أخرى، وسيزايد على الفلسطينيين أنفسهم.