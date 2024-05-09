محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الراحة والأمان للطلاب أثناء امتحانات الترم الثاني

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلي الألفي نقيب المعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

توفير سبل الراحة للطلاب

واطمئن محافظ بورسعيد على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات، مشددا على استمرار المتابعة وتحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية.

كما ناقش محافظ بورسعيد استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والأمان للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

استعدادات لامتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، مؤكدا أن القوافل التعليمية هذا العام شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التي أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد.