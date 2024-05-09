آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل.. تجنب الغرامة

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، دون غرامة مالية، ولمدة زمنية محددة.

وحددت الشركة آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، وهو يوم 14 من كل شهر، ليكون آخر موعد لدفع الفاتورة الخاصة بالشهر الماضي، دون فرض غرامة مالية، على أن تصدار الفاتورة الخاصة بالشهر الجديد يوم 15 من كل شهر.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2024 إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للسنترال التابع له المواطن، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بالشهر الماضي بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- اختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي الموجودة منتصف الصفحة الرئيسية.

- إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على إظهار الفواتير.

- وبعدها تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها، ليقوم الراغب في الدفع بالضغط على سداد الفاتورة، ثم اختيار الطريقة المناسبة للدفع مثل استخدام الفيزا كارد.