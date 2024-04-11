مساعدات غذائية لـ800 ألف مستحق من «المصرية للاتصالات» و«صناع الخير» في رمضان

أعلنت مؤسسة صناع الخير تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لأكثر من 800 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع بـ23 محافظة من خلال توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك في إطار الشراكة المثمرة مع المصرية الاتصالات we لتنفيذ مبادرة المصرية للاتصالات «دايما على بالي».

المحافظون ونوابهم يشهدون فعاليات تنفيذ المبادرة

ووثقت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذه المبادرة عبر فيديو على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يبرز ثمار التعاون بين المؤسسة والمصرية للاتصالات طوال شهر رمضان الكريم.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن عدد من المحافظين ونوابهم شهدو فعاليات تنفيذ المبادرة، مشيدين بجودة المواد الغذائية الموزعة على المستحقين، وذلك في ديوان عام المحافظة بطنطا.

فرق عمل المؤسسة تسابق الزمن لضمان وصول المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وأوضح عبدالفتاح أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا في التوزيع وتنظيم المائدة الرمضانية يسابقون الزمن لضمان وصول المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال أيام الشهر الكريم، لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقي، والثاني هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي أم لا ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين.

مبادرة المصرية للاتصالات

وأشار الرئيس التنفيذي لصناع الخير إلى أن وزن الكرتونة الواحدة التي تم توزيعها وصل إلى 14 كيلوجراما، ويضم المواد الغذائية الضرورية مثل «الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح»، ضمن خطة تعاون تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة في أنحاء الجمهورية.