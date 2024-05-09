أعراض وأسباب الإصابة بـ«ألم الرقبة».. 4 نصائح للتخلص منه

آلام الرقبة عادة ما تكون ناتجة عن بعض الوضعيات والسلوكيات اليومية غير الصحيحة، مثل الجلوس لفترات طويلة في وضعية ثابتة أو استخدام الهاتف المحمول والنظر لأسفل لمدة معينة، ويعد الالتهاب المفصلي العظمي من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بألم الرقبة.

أعراض وأسباب الإصابة بـ«ألم الرقبة»

الدكتور محمد الشوبكي أخصائي جراحة العظام والمفاصل وإصلاح التشوهات، شرح أنّ أكثر الأعراض شيوعًا لـ«آلام الرقبة» هي نقص الإحساس بقوة الذراعين والساقين، والحمى والصداع والشعور بالتعرق في الليل، والخمول طوال الوقت، فضلًا عن الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر وصعوبة التنفس، وألم شديد عند بذل أي مجهود ينتشر في الكتف أو أسفل الذراع.

وعن أسباب الإصابة بألم الرقبة، أوضح «الشوبكي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ السبب الأكبر هو شد عضلات الرقبة وإجهادها وليس الإنزلاق الغضروفي كما يتخيل الجميع، مضيفا أنّ الضغط النفسي له عامل كبير في الشعور بألم الرقبة.

ومن أسباب الشعور بآلام الرقبة، الإصابات التي قد تحدث خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل تمزق العضلات، أو التشنجات العضلية بسبب الاستخدام المفرط لها، أو تنكس الفقرات العنقية للعمود الفقري، والجلوس أمام الأجهزة لفترات طويلة للعمل، أو الاعتماد على خفض الرأس طوال الوقت في أثناء اللعب على الموبايل، وتؤدي للإصابة بآلام الرقبة والجزء العلوي من الظهر، أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب السحايا.

كيفية التخلص من آلام الرقبة

ووفقًا لما نشره موقع «mayo clinic»، فيما يلي كيفية التخلص من ألم الرقبة:

- استخدام الأدوية المسكنة حسب وصف الطبيب المختص.

- وضع كمادات ساخنة على المنطقة المؤلمة.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة حسب تحمل الشخص.

- أخذ فترات استراحة متكررة بين الأنشطة أو الجلوس أو القيادة.