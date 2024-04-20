تجنب تشوه العظام.. أفضل 5 مصادر غنية بفيتامين «د» يجب عليك معرفتها

هناك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم باستمرار لضمان مواصلة عملية النمو ودعم الأعضاء المختلفة، ويعد فيتامين «D» واحدًا من هذه العناصر المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم صحة العظام؛ لذا نستعرض في السطور التالية أضرار نقص فيتامين «د» أو «D»، إلى جانب المصادر التي يمكن عن طريقها الحصول عليه.

أضرار نقص فيتامين «د»

وفقًا لبيان سابق أصدرته هيئة الدواء المصرية، عبر موقعها الرسمي، فإن فيتامين «د» يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العظام، من خلال ضبط عنصر الكالسيوم، ما يجعل نقص هذا الفيتامين ينتج عنه عديد من الأضرار الصحية التي تتعلق بالعظام.

وأضافت هيئة الدواء وقتها أن نقص فيتامين «د» في الجسم قد يؤدي إلى حدوث تشوهات عظمية، مثل الكساح لدى الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين، مؤكدة أن الفيتامين يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.​

مصادر فيتامين «د»

وتعد أشعة الشمس المباشرة هي المصدر الأساسي والأكبر للحصول على فيتامين «د»، وفقًا لِما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، والذي نصح بضرورة التعرض المباشر لأشعة الشمس من وقت لآخر، ولكن لفترات معقولة لتجنب التاثيرات السلبية التي تنتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وإلى جانب أشعة الشمس، يمكن الحصول على فيتامين «د» من خلال أطعمة اخرى، منها:

الأسماك الزيتية (السلمون والسردين والرنجة والماكريل).

اللحوم الحمراء.

الكبد.

صفار البيض.

الأطعمة المدعمة، مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.​

أعراض نقص فيتامين «D»

وبحسب ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم عند نقص فيتامين «D»، وهي: