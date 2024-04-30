ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بألم العظام؟.. طبيب يوضح السبب

في كثير من الأحيان لا تظهر أي أعراض واضحة للكوليسترول، مما يجعله «قاتلًا صامتًا»، ولحسن الحظ، توجد علامات شهيرة قد تنذر بارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يُتيح لك فرصة لطلب المساعدة في الوقت المناسب، ويقول الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في حديثه لـ«الوطن»، إنه من العلامات الشائعة التي قد تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم هي آلالم العظام.

ارتفاع الكوليسترول وألم العظام

ووفقا لاستشاري القلب والأوعية الدموية، فإن الشعور بآلام العظام في هذه الحالة، يعود لارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وحدوث انسداد للشرايين الموجودة في القلب، إما بشكل كلي أو جزئي، ويؤثر على طريقة أداء الأوعية الدموية ويقلل من إمكانية وصول الدم بالأكسجين والمغذيات لجميع أجزاء الجسم والعظام، موضحًا أن زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم تزيد من احتمالية الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

وقدم استشاري القلب والأوعية الدموية روشتة، ببعض النصائح التي تساعد في تقليل هشاشة العظام والكسور، الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، والذي يعد أهمها:-

روشته تقليل هشاشة العظام بسبب ارتفاع الكوليسترول

- ممارسة التمارين الرياضية، لأنها من أفضل طرق الوقاية من هشاشة العظام، لأنها تساعد على تقوية العضلات والعظام وتساعد على إبقاء الجسم في وضع الحركة والنشاط.

- تجنب تناول الدهون المشبعة، لأنها تشكل الدهون المشبعة خطر كبير على صحة العظام.

- تجنب الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون المشبعة وتناول الأسماك الدهنية، والمكسرات مثل الكاجو واللوز.

- تناول أطعمة تحتوي على الألياف لأنها تساعد في تقليل الكسور الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لأنه مهم لبناء عظام قوية ويحافظ عليها.