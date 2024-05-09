«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة ميدانية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، للوقوف على مجريات امتحان الصف الثاني الثانوي «إلكتروني وورقي»، بمدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية ومحمد نجا سعد الثانوية بنات.

امتحانات نهاية العام الدراسي بمطروح

وأدى الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية، فترة أولى، لمدة 3 ساعات، واللغة الفرنسية، فترة ثانية، لمدة ساعة ونصف، كما اطمأن من الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان، وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة وأداء الامتحان، وذلك تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي.

كما اطمأن وكيل تعليم مطروح على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الثاني وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وشاملة جميع فقرات المنهج، وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية، ولا توجد أية شكاوى من الطلاب، ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب.

انضباط العملية الامتحانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع على مدار الساعة انضباط العملية الامتحانية منذ انطلاقها الأربعاء الماضي، مشدداً على توفير الأجواء المناسبة للطلاب بالإدارات التعليمية، واطمأن من خلال غرفة العمليات الرئيسية على سير الامتحانات بانضباط والتزام من المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

توفير المناخ المناسب للطلاب

ونبه وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحانات وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب، ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.