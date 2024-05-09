وظائف شاغرة في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.. إليك الشروط ورابط التقديم

أعلنت أحد المطاعم الكبرى في محافظة القاهرة والساحل الشمالي احتياجها لعمال تحضير «سندوتشات وبيتزا»، وذلك بشرط أن يكون لديهم خبرة في هذا المجال تبدأ من سنة، وأن يكونوا من حملة المؤهلات فوق المتوسطة، وبراتب 4500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 1000 جنيه، وفقا لموقع توظيف مصر.

شروط وظيفة عمال تحضير «سندوتشات وبيتزا»

ويشترط فيمن يرغب الالتحاق بهذه الوظيفة بعض المتطلبات كالتالي:

- مستوي الخبرة: متوسطة تبدأ من سنة وحتى 5 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الانجليزية: معرفة بالأساسيات.

- السن المطلوب: من 21 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل بعدد 8 ساعات عمل، وإجازة يوم واحد متغير في الأسبوع.

مميزات الوظيفة

يحصل على راتب أساسي: يبدأ من 3500 إلى 4500 جنيه.

- الحوافز الاضافية: من 500 إلى 1000 جنيه.

- الحصول على بدل تغذية «بدل مادي».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات «نوفر بدل مواصلات».

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على هذا الرابط، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل حساب في الموقع.