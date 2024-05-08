وظائف لحملة المؤهلات المتوسطة براتب 7 آلاف جنيه.. رابط التقديم والشروط

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» حاجة بعض شركات القطاع الخاص إلى مجموعة من العمال، للعمل لديها كسائقين ومندوبي مبيعات، وذلك برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه، مع احتساب الوقت الإضافي، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة.

وظائف مندوب مبيعات

ووفقا للموقع، يشترط للالتحاق بوظائف مجموعة شركات الخلود للتجارة والتوكيلات التجارية، عدد من الشروط كالتالي:

- رخصة قيادة درجة ثالثة.

- الجنس المطلوب.. ذكور.

- السن المطلوب.. من 21 إلى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب.. متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

مميزات الوظيفة

- يحصل المؤهل لتلك الوظيفة على راتب أساسي 7 آلاف جنيه.

- العمل بدوام كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، إذا كان لديك حسابك على الموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكن إنشاء حساب، عن طريق الضغط على «إنشاء حساب جديد» ثم أدخل ما يُطلب منك من بيانات واتبع الخطوات المطلوبة.