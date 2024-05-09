وظائف خالية للشباب بمرتب 22 ألف جنيه.. اعرف الشروط المطلوبة
كتب:
إسراء حامد محمد
09:43 ص | الخميس 09 مايو 2024
وظائف خالية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية تصل إلى 22 ألف جنيه للعمل في مجال الحسابات في إحدى شركات الأعمال الإدارية الكبرى، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وتمنحهم فرصة الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:
الشروط المطلوبة
- مكان العمل يكون في منطقة أبو رواش بالجيزة.
- يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على بكالوريوس تجارة.
- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
- الحد الأقصى للسن 32 عاما.
- أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
المميزات و الحقوق
- تمنح الشركة للموظفين راتب 22 ألف جنيه بالإضافة إلى عمولات.
- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.
- عدد أيام الإجازات يصل إلى يومين أسبوعيا.
- توفر الشركة للموظفين خطوط مواصلات.