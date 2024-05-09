وظائف شاغرة براتب 12 ألف جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» حاجة إحدى شركات القطاع الخاص إلى موظفين للعمل لديها، كمديري فرع في التجمع الخامس محافظة القاهرة، برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه شهرياً، دون اشتراط مؤهل معين.

متطلبات وظيفة مدير الفرع

- مستوى الخبرة: أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو الإشراف مدة تتراوح بين 5 و‎7 سنوات.

- السن المطلوب: من 30 إلى 45 سنة.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

يستحسن كذلك أن يكون لديه خبرة في مجال الهايبر ماركت، وفي العمل بجميع أقسام الماركت.

- إجادة التعامل مع الموظفين.

مميزات وظيفة مديري الفروع

- الراتب الأساسي: يبدأ من 9 آلاف وحتى 12 ألف جنيه.

- الحوافز الإضافية: تبدأ من 500 إلى 1000 جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات «بدل مواصلات».

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق زيارة موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل حساب جديد، إن لم يكن لديك حساب بالفعل، ثم إدخال البيانات واتباع الخطوات المطلوبة.