رئيس حماية المستهلك يستقبل وفدا تركيا ويعلن تأسيس لجنة مشتركة لنقل الخبرات

شهد جهاز حماية المستهلك اليوم لقاءً بين رئيس الجهاز إبراهيم السجيني وهاكان اتاي، المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية المستهلك، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في رفع القدرات الفنية والمهنية لكلا الجانبين.

أولوية كبرى للاستثمار التركي

أكّد السجيني حرص الرئيس السيسي على منح الاستثمار التركي أولوية كبيرة، مشيرًا إلى الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مصر رائدة في مجال حماية المستهلك

أعرب اتاي عن تقديره للتجربة المصرية الرائدة في مجال حماية المستهلك، وحرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في هذا المجال، مشيرا إلى التحول الرقمي الذي تشهده تركيا في مختلف الخدمات، بما في ذلك خدمات حماية المستهلك، مُؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

لجنة مشتركة لنقل الخبرات

تُوج اللقاء بتوافق الآراء على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وتركيا، تتولى نقل الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك، وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين، كما أثمر عن نتائج إيجابية تُعزز التعاون بين مصر وتركيا في مجال حماية المستهلك، وتُفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.