5 نصائح من «حماية المستهلك» لشراء أسماك طازجة.. تعرف عليها

أصدر جهاز حماية المستهلك تقريرًا توعويًا له على موقعه الرسمي، تضمن عدة نصائح للمستهلكين بشأن التركيز على بعض المواصفات للسمك الطازج عند الشراء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة مقاطعة الأسماك واسعة النطاق والتي لاتزال مستمرة بالقاهرة والجيزة، وقد تفسد بعض الأنواع بسبب ضعف الإقبال عليها وتراجع القوة الشرائية هذه الأيام.

وحدد الجهاز بعض النصائح للمستهلكين عند شراء السمك بأنواعه، حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين، على النحو التالي:

- أن تكون السمكة ذات قوامًا متماسكًا، وعيون براقة.

- أن يكون لحم السمكة ذو رائحة مقبولة.

- ألا تكون السمكة لينة.

- التصاق قشور السمكة بجسمها وصعوبة انتزاعها.

- أن تكون خياشيم السمكة حمراء اللون.

علامات فساد السمك

وحذر جهاز حماية المستهلك، من الإقبال على الأسماك الفاسدة، محددًا مواصفاتهًا، ومحذرًا من شراءها وتناولها، وجاءت كالتالي:

- أن تكون السمكة ذات رائحة غير مقبولة.

- أن تكون قرنية عين السمكة غائمة صفراء اللون.

- أن يتسلخ جلد السمكة.

- ظهور ألوان غريبة، غير اللون المميز للصنف.

- أن تكون الخياشيم ذات لونٍ قاتم.

- سهولة انتزاع القشور من السمكة وعدم ثباتها.

- إذا قمت بالضغط على سطح السمكة بالإصبع وحدث انخفاضًا واستمر الانخفاض حتى رفع الإصبع.