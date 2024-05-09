جملة من كلمتين.. رد مفاجئ من شقيق ياسمين عبدالعزيز حول عودتها لـ«العوضي»

تراجع الفنان وائل عبدالعزيز، عن قيامه بحسم مسألة عودة شقيقته ياسمين عبدالعزيز إلى أحمد العوضي، بعد انفصالهما في شهر يناير الماضي، وذلك خلال رده على إحدى المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتساؤلها بشأن عودتهما من عدمه، ليجيب شقيق ياسمين بأنه «حصل فعلًا»، ولكنه عدل الإجابة، وتغييرها إلى المستقبل، مستعينًا بكلمة «بيحصل».

واستغرق وائل عبد العزيز، نحو 38 دقيقة لتعديل رده من «حصل» إلى «بيحصل»، وحسب مصادر مقربة من شقيقته ياسمين عبدالعزيز كانت أبدت استياءها من قيامه بحسم مسألة عودتها إلى أحمد العوضي، وطلبت حذف ذلك فورًا، معتبرة أن هذه المسألة شخصية جدًا، ومن حقها والعوضي فقط الإعلان عن عودتهما من عدمه.

حقيقة رجوع ياسمين عبد العزيز لـ العوضي

«اللي يسعدك يسعدني والجاي أحلى والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى» بهذه الكلمات أكد شقيق ياسمين عبد العزيز رجوعها إلى زوجها، عبر حسابه بموقع فيس بوك، إذ وجه المتابعين سؤالاً له «يعنى هترجع للعوضي فرحنى بالله عليك»، ليرد عليها «حصل»، ثم يعيد تعديل تعليقه بعد 38 دقيقة بـ«بيحصل».

تعليقات المتابعين على عودة العوضي لـ ياسمين

توالت عليه التعليقات من الجمهور متسائلين عن حقيقة عودتهما، يعني هما رجعوا ولا لسه، ولكن لم يرد على أي تعليق، وقرر أن يلتزم الصمت.

كلمات ياسمين عبد العزيز لـ العوضي

«أنا بعشقه» كلمات ياسمين عبد العزيز عن طليقها أحمد العوضي، إذ قد حلت ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، ولم تتمالك دموعها عند حديثها عن طليقها الفنان أحمد العوضي، وأكدت أنه حب عمرها، ولم تشعر من قبله بأي مشاعر حب.