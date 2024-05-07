بعد إصابة ياسمين عبد العزيز.. هل يسبب مرض أكياس الشيكولاتة العقم؟

حالة مرضية مؤلمة ناتجة عن وجود اضطراب في بطانة الرحم، وهو ما يسمى بمرض «بطانة الرحم المهاجرة» أو يطلق عليه «أكياس الشيكولاتة»، ويسبب آلامًا مزمنة في الحوض، وتصاب به الكثير من النساء، ويقلل من فرص الإنجاب ويزيد من فرص العقم، ويتطلب إجراء عملية جراحية للعلاج، وهو ما تحدثت عنه الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

تسبب مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، في سوء حالتها الصحية، وأدى بها لخضوعها للعديد من العمليات للقدرة على الإنجاب، وهو ما عبرت عنه: «كنت داخلة أشيل الأكياس عشان أحمل من العوضي بعد مسلسل اللي ملوش كبير، وأنا حملت في ولادي الاتنين بالطريقة دي»، إذ أنه يعد مرضًا منتشرًا لدى بعض النساء، موضحة أنها تشعر بآلام تتطلب إجراء جراحة، لتتسائل العديد من السيدات عن ماهية المرض وفرص الإنجاب للسيدات بسببه.

ما هو مرض أكياس الشيكولاتة؟

هو اضطراب في بطانة الرحم، ويطلق عليه أكياس الشيكولاتة، لأنه كيس على المبيض مملوء بالدم، ويطلق عليه الأطباء أورام بطانة الرحم، وهي ليست سرطانية، بحسب أبحاث مؤسسة بطانة الرحم الأمريكية، وهو ما علقت عليه ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، إذ أوضحت أنه تنمو فيه أجزاء من بطانة الرحم على أعضاء الحوض، وتولد التهابًا في منطقة الرحم، وغالبًا يحدث بسبب زيادة هرمون الإستروجين.

أعراض الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة

وأضافت «راشد»، أن أعراض الإصابة بمرض أكياس الشيكولاتة، تتمثل في التالي:

آلام شديدة في الحوض، بوجود التهابات في تجويف الحوض أو حوله.

النزيف الشديد الدائم.

الشعور بألم في الساق والظهر.

آلام مستمرة وشديدة أسفل البطن.

انقطاع الطمث المتأخر، لحدوث النزيف الدائم.

تقليل فرص الإنجاب، وفي أحيان يصل الأمر إلى العقم، مما يسبب صعوبة الحمل.

عسر البول.

عسر الهضم.

الانتفاخ الشديد.

فرص إنجاب السيدات المصابات به

وأوضحت أن مرض أكياس الشيكولاتة واسمه العلمي بطانة الرحم المهاجرة مرض مزمن يجري علاجه بعدد من الخطوات الإجرائية حسب حالة كل امرأة، موضحة أن السيدات المصابات به تكون فرص الإنجاب لديهم قليلة، ولكنها ليست منعدمة، إذ أن هناك عددًا من العلاجات تتسبب في الإنجاب، تتمثل في التالي:

استخدام العلاج الهرموني في علاج بطانة الرحم المهاجرة.

إجراء عملية جراحية، مع بعض العلاجات الدوائية بعد الجراحة، لمنع تكرار الأعراض المرضية.

هل بطانة الرحم المهاجرة تسبب السرطان

من جانبه، أوضح فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام، لـ«الوطن»، أن مرض أكياس الشيكولاته هو ورم ليس سرطاني على المبايض أو الرحم، لكنه يتسبب في بعض الأعراض، وهي: