هل تعود ياسمين عبد العزيز إلى لعوضي؟.. لغة الجسد تكشف مفاجأة

منذ ظهورها في الساعات الماضية مع «صاحبة السعادة» الفنانة إسعاد يونس وحتى الآن، تعتبر حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز الحدث الأبرز على الساحة الفنية؛ وأثارت تصريحاتها عن الفنان أحمد العوضي، وعدم الإجابة على سؤال إمكانية الزواج مرة أخرى حيرة الجمهور؛ وهنا نستعرض تحليل لغة الجسد التي كشفت مفاجأة غير متوقعة عن قرار ياسمين عبد العزيز بالعودة إلى العوضي من عدمه.

ماذا كشفت لغة جسد ياسمين عبد العزيز؟

الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه عندما بدأت ياسمين عبد العزيز الإجابة على سؤال الإعلامية إسعاد يونس؛ فركت يدها اليسرى بيدها اليمنى وضغطت على أصابها، الأمر الذي يعبر عن إنزعاجها من السؤال أو التفكير في الأمر.

وأضاف «أبو هاشم» قائلًا إنه ياسمين عبد العزيز تحدثت عن أنها لا تستطيع الحياة بمفردها «سنجل»، لكن لغة الجسد وحركة اليد تكشف أنها لا تفكر في هذا الأمر والموضوع بالنسبة لها منتهي ولا تفكر في الزواج أو الارتباط بشخص آخر، وكان يبدو عليها الحزن من حركة الحاجبين.

حب ياسمين عبد العزيز لـ«العوضي»

لغة الجسد كشفت حزن وعدم رغبة في الزواج مرة أخرى، لكن ياسمين عبد العزيز صرحت بحبها لـ«العوضي» قائلة: «طبعا أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه، لما حبيته اكتشفت إني قبله محبتش طول حياتي، عرفت إني أحمد هو الحب الحقيقي اللي في حياتي، أنا بقيت رقيقة أوي، وبلاش ضغط على حاجات بتوجعني، عن نفسي عملت استخارة، وروحت عملت عمرة، واللي ربنا عايزه هيكون».