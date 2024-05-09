«ثقافة روض الفرج» يشهد العرض المسرحي «إلكترا» اليوم

شهد قصر ثقافة روض الفرج افتتاح العرض المسرحي «إلكترا» لفرقة قومية القاهرة، اليوم، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي «إلكترا»

تدور أحداث العرض حول غضب كبير آلهة اليونان «زيوس» على ابنه «تنتالوس» لارتكابه خطيئة في حق كل الآلهة ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته «إلكترا» التي تعاني من عواقب جسمية تؤدي بها إلى الهلاك.

عروض قصر ثقافة روض الفرج

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة لمدة 6 أيام، ويشهد المسرح الليلة في الـ8 مساء عرض «حزام ناسف» لفرقة قصر ثقافة السلام إخراج إسلام محمد، وغدا الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض «العادلون» للمخرج محمد فاضل، وعرض «الطاحونة الحمراء» لفرقة القاهرة المسرحية يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني.

ويوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي «عطيل» إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات يوم الاثنين 13 مايو العرض المسرحي «باراڤان» تأليف وإخراج ماهر الحجار.