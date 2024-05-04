محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل مناره للإخاء والمحبة، ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، متمنيا لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار.

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئه لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والأخوه المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ والأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد

وقال محافظ الشرقية ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار.

ومن جانبه، أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقيه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.