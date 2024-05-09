ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة في الدقهلية

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أنّ عنصرا إجراميا شديد الخطورة سبق اتهامه في 12 قضية أبرزها «اتجار مخدرات – سلاح ناري – شروع في قتل»، ومحكوم عليه في جنايتي «شروع في قتل - مخدرات وسلاح ناري» بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا مخدرات وسلاح ناري، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص متخذا من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى ضبط المتهم وعُثر بحوزته على «بندقية آلية - 2 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، و«10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، و3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش»، واتخذت الإجراءات القانونية.