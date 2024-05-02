القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجات نارية بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً أداء قائدي دراجتي ناريتان بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين، مقيمان بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.