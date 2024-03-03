ضبط المتهمين بأداء حركات استعراضية بالسيارات داخل محطة وقود في الجيزة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إنستجرام، بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود في الجيزة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد قائدي السيارتين مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.