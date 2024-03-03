رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط المتهمين بأداء حركات استعراضية بالسيارات داخل محطة وقود في الجيزة

كتب:

محمد بركات
10:13 ص | الأحد 03 مارس 2024
المتهمون

المتهمون

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إنستجرام، بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود في الجيزة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد قائدي السيارتين مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

اقرأ المزيد:

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه في الاتِّجار بالمخدرات

القبض على سيدتين في بولاق الدكرور بتهمة سرقة معيدة بجامعة حلوان

القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الوراق

القبض على عصابتين للتنقيب عن الآثار في المنوفية وسوهاج

القبض على ربة منزل بحوزتها 450 دولارا أمريكيا قبل بيعها في السوق السوداء
بقلم محمد بركات