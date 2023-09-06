الداخلية: ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية خطيرة في الشرقية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تضرر مواطنة من قائد سيارة إثر القيام بحركات استعراضية بالشرقية، وطبقا لما جرى نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمناً تضرر إحدى المواطنات من قيام أحد قائدي السيارات بأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية يومياً حتى بعد منتصف الليل، مما يتسبب فى إزعاج المواطنين.

ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة المختصة تحركت فورا وضبطت السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة أثناء حفل زفاف أحد أقاربه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.