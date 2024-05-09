«زراعة كفر الشيخ» تنظم قافلة لتوعية المزارعين بطرق زيادة إنتاجية المحاصيل

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الزراعة، في تنظيم قافلة زراعية وندوة إرشادية لمزارعي القطن والأرز، بمراكز الرياض وبيلا وكفر الشيخ، فضلًا عن متابعة أعمال الجمعيات الزراعية بنطاق هذه المراكز، تحت إشراف الدكتور ناجح فوزي غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

تنمية القطاع الزراعي

وقال المحافظ إنّ القوافل الزراعية والفرق والندوات الإرشادية تعمل على تنمية القطاع الزراعي، وتُساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية، وزيادة إنتاجية محاصيلهم، وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا بنشر الوعي بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول اختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

تحقيق الأمن الغذائي

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، وتكثيف عمل الفرق الزراعية الإرشادية، وتوسيع نطاق الفحص، وذلك لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين.