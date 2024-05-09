بشرى سارة للعمالة المصرية.. مد فترة العمل الموسمي في اليونان إلى 24 شهرا

زفت وزارة العمل بشرى سارة للعمالة المصرية الموسمية في اليونان، اليوم الخميس، بإعلان مد فترة العمل الموسمي إلى عامين بدلا من 9 أشهر فقط، وفق إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، خلال لقاء مع مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني.

قائمة للعمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة

وقال شحاتة إن القرار يأتي نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني، مؤكدا جاهزية الوزارة لتقديم قائمة بالعمالة المصرية في مجال الزراعة إلى اليونان خلال موسم صيف 2024، مضيفا أن «القائمة الأولى أرسلت بالفعل إلى القنصلية اليونانية في القاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية».

اتفاق على تفعيل قنوات الاتصال وتبادل الخبرات

كان اجتماع شحاتة وكاريديس أسفر عم اتفاق على تفعيل قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، لإنجاز كل الإجراءات المُتفق عليها خلال المباحثات، واستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كل أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأوضح شحاتة أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، التابعة للوزارة، لديها كل مُقومات التدريب المهني، إذ تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع أنحاء الجمهورية.

إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر 5000 عامل مصري، مُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل، مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كل الاتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، ما يدفع الآن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء والسياحة وغيرها.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير العمل، حسن شحاتة، ومُمثلي الإدارات المٌختصة، في العاصمة الإدارية الجديدة مع الوفد اليوناني.

وأشار وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، إلى أن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك استراتيجي في كل المجالات.