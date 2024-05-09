«التعليم»: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية ولم تشهد أي مشكلات

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في مدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته داخل المدرسة التي يؤدي الامتحانات بها 355 طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.

عدم وجود أية مشكلات

كما تفقد الوزير لجان امتحانات الصف الأول الإعدادي أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثاني الإعدادي، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أي مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الثاني الثانوي بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما اطمأن على عدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

وزير التعليم يطمئن علي الطلاب

واطمأن الوزير على أداء الطلاب للامتحانات في جو منضبط وانتظام اللجان، موجّهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.