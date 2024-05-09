«التعليم» توفر فرص عمل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم على وظائف لمدربين أكاديميين في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، مشيرةً إلى أنّ المدارس تتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

شروط التقديم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، كما يلي.

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحاصل على مؤهل عالٍ مناسب، ويفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا COC، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، من خلال الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg/