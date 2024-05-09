معنى كلمة حري.. سؤال في امتحان العربي يبحث عن إجابته طلاب «تانية ثانوي»

واجه طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم، تحديًا لغويًا في امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، إذ تضمنّ الامتحان سؤالًا حول معنى كلمة «حري» أثار حيرةً بين الطلاب.

امتحان العربي لطلاب الصف الثاني الثانوي

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي بدأ الساعة 8.30 صباح اليوم ويستمر لمدة 3 ساعات، وفقاً للجداول والمواعيد المعلنة.

معنى كلمة حري

وتضمن امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة، سؤالًا بصيغة «اختر» حول معنى كلمة حري، ومن بين الاختيارات: «أكرم - أجدر - أيسر - أفصح»، مما أثار السؤال حيرة بين الطلاب.

وجاء نص السؤال: «من كتاب الرسائل للجاحظ: والسرّ- أبقاك الله- إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن واحدة فليس حينئذ بسرّ، بل ذاك أولى بالإذاعة، ومفتاح النّشر والهرة، وإنّما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع الى أذن ثانية، وهو مع قلّة المأمونين عليه، وكرب الكتمان، حريّ بالانتقال إليها في طرفة عين».

وأجابت عن هذا السؤال نادية كامل معلمة اللغة العربية، في حديثها مع «الوطن»، مؤكّدة أنَّ الأقرب لمعنى كلمة «حري» هي كلمة «أجدر».