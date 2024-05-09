«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة العربي للصف الثاني الثانوي عبر تليجرام

تداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» أجزاءً من امتحان في مادة اللغة العربية، زعمت أنّها خاصة بطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، والذي يؤديه الطلاب الآن، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في الساعة 8.30 صباحاً.

امتحان اللغة العربية لتانية ثانوي

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنّ غرف العمليات في المديريات التعليمية تتابع الأسئلة المتداولة للتأكّد من أنّها لذات الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن.

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة، سيتمّ التوصل إلى الطلاب الغشاشين، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.