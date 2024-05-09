مواعيد ضخ المياه في مدينة الغردقة.. «جدول 28 منطقة»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس محمد عيسى، مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة، بدءا من اليوم الخميس وحتى الأسبوع المقبل.

مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة

وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، مواعيد ضخ المياه في مدينة الغردقة بعدد من المناطق كالتالي:

- الخميس 9 مايو: مناطق الوفاء والإسناد والزلازل والقيادات.

- الجمعة 10 مايو: اللولؤة والفيروز ومبارك 11 و12 و13 و14 و6 والإنتر ومجاويش.

- الأحد 12 مايو: منطقة الحجاز والنجدة والسلام وبلوكات الأحياء وأبو عشرة والروضة وشارع الحجاز.

- الاثنين 13 مايو: منطقة حفر الباطن والكوثر والهضبة وطريق فلفلة.

- الثلاثاء 14 مايو: منطقة المدارس وأبو العباس والتدريب.

كسر خط مياه الكريمات

وأهاب مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأهالي مدينة الغردقة، بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون حتى موعد فتح المياه المقبل، نظرا لتعرض خط مياه الكريمات للكسر، وهو الخط المغذي لمدينة الغردقة.