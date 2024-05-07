أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب في بني سويف غدا الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه، غدًا الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة الشيخ عابد، مع توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا

وأشارت الشركة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تقرر قطع المياه لمدة ساعتين، عن مدينة سمسطا وقريتي مازورا والشنطور، غدًا الأربعاء 8 مايو الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد.

أعمال صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد

وتقدمت شركة المياه في بني سويف باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها

وأوضحت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.