في 5 مراكز.. حياة كريمة تستعد لإنشاء مشروعات مياه وصرف صحي بالدقهلية

تتقدم مبادرة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في المرحلة الثانية، إذ جرى اختيار عدة قرى ضمن خمسة مراكز بمحافظة الدقهلية لتكون نقطة انطلاق لمشروعات تطويرية تعني بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.

وشهد عدد من المراكز في الدقهلية بدء عمل حياة كريمة على تصميم مشروعات مهمة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، ما يعكس التزام المبادرة بتحسين نوعية الحياة في الريف المصري، ومن تلك المراكز: بلقاس، أجا، ميت غمر، السنبلاوين، والمنزلة.

يأتي ذلك في إطار حرص مبادرة حياة كريمة على تقديم خدمات محسنة تلبي احتياجات القرى المستهدفة، مع التركيز على معالجة المشكلات القديمة والمستعصية التي تواجهها، والذي من شأنه إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الأهالي.

كما تُعد الاستفادة القصوى من تجربة المبادرة في شربين أمرًا حيويًا، وذلك بتطبيق الدروس المستفادة على المراكز الأخرى المشمولة بالمرحلة الثانية، هذا النهج يهدف إلى تجنب أي عقبات قد تعترض سير العمل، وضمان استمرارية التنفيذ دون تأخير، لتصبح الدقهلية نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية الريفية على مستوى المحافظات.